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Türkiye'den insani yardımı Gazze'ye götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı

Gazze'ye yardım ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi" Mısır açıklarına ulaştı.

Eşber Ayaydın, Serkan Avci  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Türkiye'den insani yardımı Gazze'ye götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Ariş

Mersin Limanı'ndan 16 Nisan'da uğurlanan, Türk Kızılay tarafından temin edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve un gibi ihtiyaç malzemeleriyle yola çıkan gemi, Akdeniz'deki yolculuğunu tamamlıyor.

Mısır açıklarına ulaşan gemiye, yakıt ikmali gerçekleştiriliyor.

İkmalin ardından gemi rotasını Mısır'ın El-Ariş Limanı'na çevirecek.

Akşam saatlerinde limana ulaşması beklenen gemideki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki Filistin halkına ulaştırılacak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı.

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Türkiye'den insani yardımı Gazze'ye götüren 9. gemi Mısır açıklarına ulaştı
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