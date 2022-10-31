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Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki asma köprünün çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Fuat Kabakcı   | 31.10.2022
Türkiye'den Hindistan'daki köprünün çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Hindistan'ın Gujarat eyaletinde dün köprünün çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada "Hindistan halkı ve hükümeti ile yaşamını yitirenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasındaki Machchu Nehri'ne kurulu asma yaya köprüsü, dün üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Hindistan basını, hayatını kaybedenlerin sayısının 141'e çıktığını duyurmuştu.

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