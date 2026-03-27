"Çelik Kubbe" Türkiye'nin hava savunmasındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin geliştirdiği "Çelik Kubbe" hava savunma sistemine ilişkin, "Ülkemizin hava savunması anlamında tüm ihtiyaçlarına karşılık verebileceğini, onun için çalıştığımızı söyleyebilirim." dedi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
"Çelik Kubbe" Türkiye'nin hava savunmasındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak

Bolu

İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ROKETSAN'ın seri üretim çalışmalarına hızla devam ettiğini, tanksavar füzelerinden seyir füzelerine, gemisavar füzelerinden balistik ve hava savunma füzelerine kadar birçok alanda ürünlerin seri üretimde olduğunu söyledi.

Ürünleri arasında balistik füzelerin önemli yere sahip olduğunu vurgulayan İkinci, "Hem TAYFUN balistik füzemiz hem de SOM seyir füzemizin üretimleri ve teslimatları devam ediyor. Bizler 24 saat esasına göre çalışıyoruz. ROKETSAN'da üretim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor." diye konuştu.

İkinci, yeni yatırımlarla mevcut üretim kapasitesini çok hızlı şekilde çok daha üst noktalara taşımaya gayret göstereceklerini dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz konjonktürel ortam da zaten bunu yapmamıza mecburiyet arz ediyor. Hem ülkemizin savunmasını güçlendirmek hem de bu alandaki üretimlerimizin hızlanması için var gücümüzle çalışmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üretimi hızlandırma konusunda ciddi gayretler içerisindeyiz"

Ülkelerin kendi geliştirdikleri hava savunma sistemlerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan İkinci, şöyle devam etti:

"Çelik Kubbe, bu açıdan kendi geliştirdiğimiz bir sistem. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin ortaklığında geliştiriliyor. 'Çelik Kubbe'nin bütün unsurlarını bizim yapıyor olmamız, her ihtiyaç duyduğumuzda, istediğimiz kadar hem füze hem radar sistemi hem de batarya sistemlerini üretebilecek kabiliyet sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında Çelik Kubbe, Türkiye’nin en önemli savunma projelerinden biri. Sayısını ve üretimlerini hızla artırmamız gerekiyor. Bu konuda da ciddi gayretler içerisindeyiz."

İkinci, hava savunmasının zor bir alan olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için 'en iyi sistemi yaptık, bitti' denecek bir sistem değil. Değişen tehdit özellikleri ve karakteristiklerine göre üzerine yeni kabiliyetler, yeni özellikler koyarak devam ediyoruz. Bundan sonra üzerine devamlı kabiliyet ekleyeceğimiz, teknoloji entegre edeceğimiz, yeni tehditlere karşı önlemler alacağımız bir altyapıyı temsil ediyor. Ülkemizin hava savunması anlamında tüm ihtiyaçlarına karşılık verebileceğini, onun için çalıştığımızı söyleyebilirim."

ROKETSAN'ın çok sayıda projesinin bulunduğunu aktaran İkinci, hava savunma füzelerinden hava-hava füzeleri ve yeni balistik füzelere kadar birçok ürünün 2026 yılı ve sonrasında peyderpey ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

