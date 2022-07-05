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Türkiye'den ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda ölenler için taziye

Muhammet Tarhan   | 05.07.2022
Türkiye'den ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda ölenler için taziye

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin llinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda can kayıplarının yaşandığının ve çok sayıda yaralının bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyen şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından polisin başlattığı aramalar sonucunda yakalandığı bildirilmişti.

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