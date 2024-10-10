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Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına destek veren amfibi uçak Azerbaycan'a döndü

Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen amfibi uçağın Azerbaycan'a döndüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına destek veren amfibi uçak Azerbaycan'a döndü

Bakü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine 18 Ağustos'ta Türkiye'ye gönderilen "BE-200ÇS" tipli amfibi uçağın görevini tamamlayarak döndüğü belirtildi.

Açıklamada, uçağın Muğla, Bolu, Uşak, Manisa, Balıkesir ve İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.

Amfibi uçağın, Türkiye'deki yangın bölgelerine yaklaşık 400 ton su boşalttığı aktarıldı.

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