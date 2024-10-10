Türkiye'de yangın söndürme çalışmalarına destek veren amfibi uçak Azerbaycan'a döndü
Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen amfibi uçağın Azerbaycan'a döndüğü bildirildi.
Bakü
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine 18 Ağustos'ta Türkiye'ye gönderilen "BE-200ÇS" tipli amfibi uçağın görevini tamamlayarak döndüğü belirtildi.
Açıklamada, uçağın Muğla, Bolu, Uşak, Manisa, Balıkesir ve İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.
Amfibi uçağın, Türkiye'deki yangın bölgelerine yaklaşık 400 ton su boşalttığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.