Dolar
13.83
Euro
15.72
Altın
1,819.26
ETH/USDT
3,242.80
BTC/USDT
42,884.00
BIST 100
2,046.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de son 24 saatte 74 bin 266 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ömür Melih Üzelce   | 11.01.2022
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 39 bin 226 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,08 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 137 milyon 428 bin 160 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Vaka sayılarında belirgin bir artış var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz
Avrupa İlaç Ajansı: Omicron'un hızlı yayılması bizi pandemiden endemiye götürebilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

Avrupa İlaç Ajansı: Omicron'un hızlı yayılması bizi pandemiden endemiye götürebilir

Avrupa İlaç Ajansı: Omicron'un hızlı yayılması bizi pandemiden endemiye götürebilir
ABD'de Kovid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede

ABD'de Kovid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı