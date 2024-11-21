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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, İstanbul'da "10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi"nde konuşuyor Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da "14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuşuyor MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi -VTR-
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ETÜ'de "Türkiye'nin Kuantum Çağı Başlıyor: Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli'ne, Altınpark Expo Center'da Ankara 10. Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı tüketici güven endeksini ve yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumunun "İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı" toplantısına katılacak.

(Gaziantep/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nirvana Cosmopolitan Hotel'de düzenlenecek 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne iştirak edecek.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazi Üniversitesinde 22. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın beşinci haftasında; E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını ağırlayacak, Beşiktaş ise Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

(Muğla/19.00/Lizbon/23.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Macaristan'ın Fino Kaposvar takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Spor Toto, Bulgaristan'ın Neftohimik takımını konuk edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

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