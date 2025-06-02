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Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştirilecek
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti, İYİ Parti, Yeni Yol Partisi TBMM grupları ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek.

(TBMM/10.30/12.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ⁠⁠Anahtar Parti'yi ziyaret edecek, CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanacak Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası açılış törenine katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ Projeleri Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistikleri ile hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rus ve Ukraynalı heyetler, barış müzakerelerinin ikinci turu için Türkiye'de bir araya gelecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, ABD kampı kapsamında ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yapacak ve gece saatlerinde Boston kentine gidecek.

(İstanbul/16.45/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Slovenya ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda özel maç oynayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalde TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçları yapılacak.

(Bursa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

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