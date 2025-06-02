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Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev çöktü, hasar gören 3 ev boşaltıldı

Kırşehir'in merkeze bağlı Toklumen köyünde sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 1 ev çöktü, 3 evde hasar oluştu.

Serkan Güner  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev çöktü, hasar gören 3 ev boşaltıldı Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Köyde yaklaşık 20 dakika süren sağanağın ardından sel meydana geldi.

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Selde 1 ev çöktü, 3 ev hasar gördü. Hasar gören evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sel nedeniyle köy içinde taş ve çamur yığınları oluştu.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordinesinde köyde çalışma yapılırken, evlerdeki su tahliye edilmeye çalışıldı.

"55 yaşındayım, hayatımda böyle sel görmedim"

Evi yıkılan Aydın Biçer, gazetecilere, selde canını zor kurtardığını, selin ani ve çok hızlı geldiğini söyleyerek, "Hanımla içeride oturuyorduk, bir ses geldi, rüzgar zannettim, bir baktık duvar boyu sel geliyor. Hanımla kendimizi kurtardık. Geri eve dönemedik. 55 yaşındayım, hayatımda böyle bir sel görmedim." dedi.

Evi ve bahçesi zarar gören Bülent Şen de 20 dakika çok kuvvetli yağış olduğunu belirtti.

"Can kaybı olmaması sevindirici”

Köyü ziyaret eden Vali Murat Sefa Demiryürek de ilgililerden ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir bölgesindeki yağışların akşam saatlerinde merkeze bağlı köylerde yoğunluk gösterdiğini ifade etti.

Özellikle Toklumen köyünde sel oluştuğunu ve su baskınları yaşandığını dile getiren Demiryürek, şunları kaydetti:

"Kerpiç ve temeli su alan evler etkilenmiş durumda, bir evde çökme var. 3 ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı çünkü bodrumlarında su var. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Vatandaşlarımız bizim davetimize rağmen köyde kalacaklarını belirtti. Bütün ekiplerimiz burada, sabah olduğunda ise gerekli zarar tespitini yapacağız. Vatandaşlarımıza devletin bütün imkanlarıyla elimizden gelen destekte bulunacağız."

Öte yandan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclisi üyeleri de köye gelerek bilgi aldı.

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