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MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefonda görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefonda görüştü

Ankara

Edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefon görüşmesinde, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı.

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Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile yürüttüğü çabalara değinilen görüşmede, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altı çizilerek, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar ele alındı.

Telefon görüşmesinde, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı ve Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi.

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