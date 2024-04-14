MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü
Görüşmede, ateşkes müzakereleri, Gazzelilerin evlerine dönmeleri, bölgeye insani yardımların ulaştırılması, takas konularına ilişkin hususlar ele alındı.
Ankara
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünkü görüşmede, Gazze, ateşkes müzakereleri, Gazze bölgesine insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin hususlar ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.