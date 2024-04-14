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Politika

MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü

Görüşmede, ateşkes müzakereleri, Gazzelilerin evlerine dönmeleri, bölgeye insani yardımların ulaştırılması, takas konularına ilişkin hususlar ele alındı.

Selma Kasap  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünkü görüşmede, Gazze, ateşkes müzakereleri, Gazze bölgesine insani yardımların ulaştırılması, takas konuları ve Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin hususlar ele alındı.

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