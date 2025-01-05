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Dünya

Türk ve Ürdün heyetleri yarın 3+3 formatında Ankara'da bir araya gelecek

Türkiye ve Ürdün'den üst düzey yetkililer yarın 3+3 formatında Ankara'da bir araya gelecek.

Can Efesoy  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Türk ve Ürdün heyetleri yarın 3+3 formatında Ankara'da bir araya gelecek

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün heyetiyle 3+3 formatında toplantı yapacak.

- Gazze ve Suriye gündemi

Bakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin, Ürdün'le savunma, terörizmle mücadele ve savunma sanayii alanlarındaki işbirliğini ele alacağı, iki ülke arasında bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen yakın işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze'deki işgalinin sona erdirilmesine yönelik, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması için atılabilecek ortak adımlara dair Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşacak Fidan, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılması konusunda Türkiye ve Ürdün arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin artırılmasına yönelik imkanları ele alacak.

Fidan, Türkiye'nin, Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi rolüne ve bunun muhafazasına tam desteğini teyit edecek.

Türkiye ve Ürdün'ün ortak komşusu Suriye'de düzenli ve kapsayıcı bir geçiş dönemi tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla atılabilecek somut adımları Ürdünlü mevkidaşıyla değerlendirecek Fidan, Suriye'nin istikrarı ve bölgenin güvenliği için Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesinin önemine dikkati çekecek.

Fidan, Türkiye'de ve Ürdün'de yaşayan Suriyelilerin ana vatanlarına onurlu ve gönüllü dönüşleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak ve Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütleriyle mücadeledeki kararlılığını vurgulayacak.

- Ürdün ile diplomasi trafiği

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Türkiye'yi en son 15 Ekim 2024'te ziyaret etmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe şehrini ziyareti etmiş, Ürdünlü mevkidaşıyla bir araya gelmişti.

Fidan, Safedi'yle 23 Aralık 2024'te de telefonda görüşmüştü.

- İkili ilişkiler

Türkiye'nin bölgedeki önemli ortakları arasında yer alan Ürdün'le yürüttüğü düzenli istişareler ve karşılıklı ziyaretler çok boyutlu ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlıyor.

Türkiye ve Ürdün, bölgedeki gelişmeler karşısında hem ikili hem de çok taraflı düzeylerde yakın işbirliği içinde hareket ediyor.

İki ülke arasında Kasım 2024 itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde kaydedilen ticaret hacminin daha da artırılması hedefleniyor.

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