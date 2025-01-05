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Dünya

Sırp lider Vucic, ABD'nin Sırbistan Petrol Endüstrisine yaptırım uygulayacağını söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yönetiminin büyük bir kısmı Rus enerji şirketi "Gazprom Neft"in elinde olan Sırbistan Petrol Endüstrisine (NIS), ABD'nin yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Lejla Biogradlija  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Sırp lider Vucic, ABD'nin Sırbistan Petrol Endüstrisine yaptırım uygulayacağını söyledi

Belgrad

Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) konuşan Vucic, uzun süredir ülke gündeminde olan, olası ABD yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, 10 veya 13 Ocak'ta NIS'e kapsamlı bir yaptırım uygulayacağını belirten Vucic, "Yaptırımların, Rusya'nın savaş çabaları veya maddi bir durumla alakası yok. ABD'nin, Sırbistan'ı cezalandırmak istediğini de düşünmüyorum. Onların tarafında olmamızı istiyorlar." dedi.

Vucic, yaptırımlara ilişkin iki noktanın bilinmediğine işaret ederek, "Birincisi Rus yönetiminin tamamını mı etkileyecek yoksa hisse şeklinde mi olacak. İkincisi ise bu yaptırımların ne zaman uygulanacağı. Mümkün olduğunca bize en uzun süreyi tanımalarını talep ettim. Nasıl olacak göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin yeni Maliye Bakanı ile görüşeceğini de aktaran Vucic, yeni ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin göreve başlamasıyla birçok tedbirin kaldırılacağına inandığını vurguladı.

Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın yeterince petrol rezervine sahip olduğunu, vatandaşların "bidon" derdine düşmemesi gerektiğini kaydetti.

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic de NIS'e uygulanacak olası yaptırımların etkilerini azaltmak ve Rusya ile gaz görüşmelerini uzun vadede sürdürmek için iki farklı ekibin oluşturulduğunu söyledi.

Ulusal basın, NIS'in yönetiminin büyük bir kısmının 2008'den bu yana "Gazprom Neft"in elinde olduğunu aktardı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ise "Gazprom Neft"i 2014'te kara listeye aldığını açıklamıştı.

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