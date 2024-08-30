Dolar
34.07
Euro
37.69
Altın
2,513.78
ETH/USDT
2,526.00
BTC/USDT
59,539.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ferdi Türkten  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "30 Ağustos Zafer Bayramı, aziz milletimizin yeniden diriliş destanıdır. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin, azim ve inancın, akıl ve iradenin neler yapabileceğini gösteren kutlu bir zaferdir. Emperyalizme karşı mücadele eden milletlerin ilham kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı, aziz milletimizin yeniden diriliş destanıdır. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin, azim ve inancın, akıl ve iradenin neler yapabileceğini gösteren kutlu bir zaferdir. Emperyalizme karşı mücadele eden milletlerin ilham kaynağıdır. 30 Ağustos'un ruhu bugün bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için mücadele eden bizlerin, hepimizin inanç ve azminde yaşıyor. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için 'vatan için her an her yerde' şiarıyla dur durak bilmeden çalışıyoruz. Vatan için her türlü fedakarlık bizim için bir şeref nişanesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu zaferi bize hediye eden aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını hayırla ve saygıyla yad ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler, TSK komuta kademesiyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenya Başbakanı Golob ile görüştü
Başakşehir'de virajı alamayan kamyonet bahçeye düştü
Milli Savunma Bakanlığından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel video klip

Benzer haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü deniz altında kutladılar

İletişim Başkanı Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun

Köylerinin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını her yıl Zafer Bayramı öncesi yeniliyorlar

Köylerinin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını her yıl Zafer Bayramı öncesi yeniliyorlar
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Büyük zafer mazlum milletlere umut vermiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Büyük zafer mazlum milletlere umut vermiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet