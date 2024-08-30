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Milli Savunma Bakanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video klip

Utku Şimşek  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Milli Savunma Bakanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video klip

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Büyük Taarruz'a ilişkin restore edilmiş görüntülerin yer aldığı bir video klip hazırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un en şiddetli safhasının 30 Ağustos'ta yaşandığı belirtildi.

Taarruz kapsamında süvari birliklerinin düşmanın kaçmasını engellemek maksadıyla taarruza başladığı hatırlatılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Düşmanın büyük kısmı cepheden ve her iki yandan kuşatılmış ve gerisi de kapatılmıştı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa bizzat Zafer Tepe'den savaşı idare ederek 30 Ağustos günü saat 14.00'de Türk ordusuna 'hücum' emrini verdi. Düşman için kaçmak veya esir olmaktan başka çare kalmamıştı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' emriyle Yunanlıların eylül ayı başında tamamen Anadolu'dan atılacağı takip harekatı başlamış oldu. Türk İstiklal Savaşı'nı sonlandıran bu meydan muharebesine Başkomutan Meydan Muharebesi adı verildi. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri oldu."

Paylaşımda, Büyük Taarruz'a ilişkin restore edilmiş görüntülerin bulunduğu bir video klip de yer aldı.

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