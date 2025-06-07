Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.
- AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak, ardından teşkilat ile bayramlaşma programı düzenlenecek.
(Ankara/09.50-13.05/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak.
(Ankara/09.00-12.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- İYİ Parti'de diğer siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma programı düzenlenecek.
(Ankara/09.15-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akçaabat, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı bayramlaşma törenlerine katılacak.
(Trabzon/10.30/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD ile Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda karşılaşacak.
(East Hartford/22.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Polonya ile karşılaşacak.
(Pekin/10.00) (Fotoğraflı)
4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası ABD'li Coco Gauff karşı karşıya gelecek.
(Paris/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.