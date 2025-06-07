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TDV bayramda ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Ekip  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
TDV bayramda ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor Fotoğraf: Cemal Aşan/AA

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "2025 yılı vekaletle kurban organizasyonu" kapsamında gönüllüler, kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor

Madagaskar

TDV, Madagaskar'da 4 bin 900 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bayram öncesi Madagaskar'a gelen vakıf yetkilileri ve gönüllüler, hayırseverlerin bağışlarıyla ülke genelinde kurbanlıkları temin etti.

Kontrolden geçirilen kurbanlıklardan gerekli şartları taşıyanlar, TDV görevlileri tarafından ülke genelinde belirlenen alanlara götürülerek kesildi.

Daha sonra paketlenen kurban etleri, farklı kentlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için fedakarca çalışan TDV görevlileri ve gönüllüler, yanlarında götürdükleri hediyelerle de çocukları sevindirdi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TDV gönüllüsü Fatih Koca ile TDV Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek, Mahajanga kentindeki Marufey köyünde ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini teslim etti.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin her yıl Kurban Bayramı'nda büyük bir organizasyonla dünya genelinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Bu yıl da TDV'nin kurban organizasyonunun sorunsuz sürdüğünü belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın birinci günü namaz kıldıktan sonra programımıza başladık. Madagaskar'ın Mahajanga kentine bağlı bir köydeyiz. Burası büyük bir köy. TDV'nin su kuyusu da var. Dünyanın dört bir yanında 80'den fazla ülkede olduğu gibi aziz ve necip milletimizin bizlere emanet ettiği kurban vekaletlerini Madagaskar bölgesinde 700 büyükbaş yani 4 bin 900 hisse olarak kesmeye başladık. Kesimlerden sonra parçalanan etleri buradaki ihtiyaç sahiplerine, yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ulaştıracağız. Amacımız, bayram sevincimizi paylaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek."

Bağışta bulunanlara teşekkür eden Şimşek, "Bize güvenip emin ellerde bu kurban vekaletlerini dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'deki 81 ilde kestiren hayırseverlere minnettarız." dedi.

Malavi

TDV gönüllüleri ile görevlileri, bayram namazının kılınmasının ardından başkent Lilongwe ile Chikwawa, Mchinji, Salima, Blantyre ve Mangochi şehirlerinde kesim alanlarına geldi.

Burada, sağlık ve dini şartları taşıması açısından kurbanlık olmasında sakınca bulunmayan hayvanların kesimine başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" organizasyonu kapsamında ülkedeki 6 bölgede kesilecek 1300 kurbanlığa ait 9 bin 100 hisse, Malavi'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Mozambik

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde vekalet yoluyla kurbanlık kesimine ve etlerin dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kampanyası kapsamında Tete'de 200 büyükbaş hayvan kesilecek.

Eyalette 1400 kurban hissesi ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurbanlıkların kesimi kamerayla kaydedilecek ve talep etmeleri halinde vekalet sahiplerine kesim anına ilişkin görüntüler iletilecek.

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