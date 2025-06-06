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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilikteki bayramlaşma programına katılacak.

(Kastamonu/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠⁠İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, ABD ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak; idmanın ardından ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, basın toplantısı düzenleyecek.

(East Hartford/23.00/00.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B-C Ligi play-off etabındaki rakibi, UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

(Nyon/14.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Heidelberg/20.00) (Fotoğraflı)

5- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Millet Ligi'nin ilk hafta ikinci maçında Tayland'la karşılaşacak.

(Pekin/14.30) (Fotoğraflı)



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