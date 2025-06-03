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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünce (ILO) düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği Cenevre'de Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma ​​​​Bakanı Hind Kabawad ve ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile ayrı ayrı görüşecek.

- Filistin Çalışma Bakanı Enas Attarı ile bir araya gelecek Işıkhan, Mutabakat Zaptı İmza Töreni ile HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen Filistin'e Destek Gösterisi'ne katılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirilecek.

- DEM Parti Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım modlarında Kurban Bayramı tedbirlerine yönelik basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak.

(Girit/20.00) (Fotoğraflı)

2- 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından Crowne Plaza Otel Ankara'da sarı-kırmızılı kulüp yöneticilerinin de katılımıyla "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenlenecek.

(Ankara/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Bisiklet Federasyonu, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" etkinliği olarak profesyonel sporcuların da katılımıyla Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda öğrencilere bisiklet dersi verecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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