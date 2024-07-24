Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenecek İslam Medeniyetinde Düşünce Krizleri ve Tefekkür Konferansı'na iştirak edecek.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalar İlçe Başkanlığı ile Adalar Belediyesine ziyarette bulunacak, Lozan Antlaşması'nın 101'inci Yılı Etkinliği'ne katılacak.
(İstanbul/15.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Partinin Meclis Grup Toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) imza törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle konferans salonunda düzenlenecek "İletişim Başkanlığının Altıncı Yılında Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol 1. Lig yeni sezon fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncu, müsabakanın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Bordo-mavili takım, son antrenmanını da burada yapacak.
(Ruzomberok/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, son idmanını burada gerçekleştirecek.
(İstanbul/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da İtalya'nın Lecce ekibiyle Raiffeisen Arena'da hazırlık maçı oynayacak.
(Linz/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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