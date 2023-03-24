Dolar
19.06
Euro
20.64
Altın
1,987.93
ETH/USDT
1,811.60
BTC/USDT
28,304.00
BIST 100
5,061.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Hatay/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rabia Meydanı'nda bulunan iftar çadırındaki programa iştirak edecek.

(Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler Su Konferansı kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Su Enstitüsü işbirliğinde Türkevi'nde düzenlenecek etkinliğe katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Erivan'a gidecek.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcunun katılımıyla Republican Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısının ardından ay-yıldızlı ekip maç öncesi son çalışmasını yapacak.

(İstanbul/12.00/Erivan/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor ve Yılport Samsunspor-Altınordu maçlarıyla başlayacak.

(Denizli/Samsun/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta mücadelesi başlayacak; Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi, Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor-Antalya Toroslar Basketbol maçları yapılacak. Ligde 22. haftadan ertelenen maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Ankara/17.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı
Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi
Artvin'de çay fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Pendik'te 7 katlı otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet