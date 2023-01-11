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Türkiye, siyasi nedenlerle tutuklanan Kırım Tatarlarının serbest bırakılmasını istedi

Dışişleri Bakanlığı, "Kırım'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Behlül Çetinkaya   | 11.01.2023
Türkiye, siyasi nedenlerle tutuklanan Kırım Tatarlarının serbest bırakılmasını istedi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'da haklarında 13 yıl mahkumiyet kararı verilen 5 Kırım Tatarının serbest bırakılmasını talep etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım Tatar soydaşlarımız Cemil Gafarov, Servet Gaziyev, Erfan Osmanov, Alim Karimov ve Seyran Murtaza'nın bugün alınan bir kararla 13 yıl hapis cezasına mahkum edilmelerini endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırım Tatarlarının, ana yurtlarında özgür ve güvenli şekilde yaşama hakkına Türkiye'nin desteğinin yinelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçenler ve daha önce benzer şekilde mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil Kırım'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

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