Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,798.30
ETH/USDT
1,218.20
BTC/USDT
16,814.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel: Hindistan, Güney Asya’daki en büyük ticari ortağımız

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, "Hindistan, Güney Asya'daki en büyük ticari ortağımız. Türkiye ve Hindistan karşılıklı olarak sahip oldukları büyük potansiyelden faydalanmalı." dedi.

Şeyma Uzundere   | 24.12.2022
Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel: Hindistan, Güney Asya’daki en büyük ticari ortağımız

Ankara

Büyükelçi Sunel, Hint basınına verdiği röportajda, Hindistan ve Türkiye arasında ticaretin ulusal paralarla yapılamasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ve bunun sağlanmasında herhangi bir engelin olmadığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu konuda çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Sunel, bu çalışmalar sonucunda, çeşitli ülkeler ile swap anlaşmaları yapılabileceğini ve Türkiye ile Hindistan arasında böyle bir anlaşmanın iki ülkenin ticari ilişkilerine ivme kazandıracağına işaret etti.

“Hindistan önemli bir ortak”

Konumu, insan kaynağı, canlı ekonomisi ve uluslararası sistemdeki rolü nedeniyle Türkiye'nin Hindistan’ı “önemli bir ortak” olarak gördüğünü söyleyen Sunel, iki ülkenin her konuda ortak yaklaşımlar benimsemesinin mümkün olmadığını fakat “iyi ilişkilerin belirli konulardaki farklılıklara kurban edilmemesi” gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Sunel, "Hindistan, Güney Asya'daki en büyük ticari ortağımız. Türkiye ve Hindistan karşılıklı olarak sahip oldukları büyük potansiyelden faydalanmalı." dedi.

​​​​​​​Sunel, iki ülkenin yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihe sahip olduğunun ve G20 üyesi ülkeler olarak, ortak demokratik değerleri paylaştığının altını çizdi.

Türkiye'nin Ukrayna krizindeki önemli diplomatik rolü

Büyükelçi Sunel, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Türkiye’nin savaşın başından beri bölgede gerilimin düşürülmesi için adımlar attığını ve uluslararası aktörlerin savaşın olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik çabalarına da destek verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu hususta gösterdiği özveriye dikkati çeken Sunel, Türkiye’nin çabaları ile Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı yapılmasına imkan veren anlaşmanın imzalandığını ve uzatıldığını hatırlattı.

Ayrıca Sunel, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye’nin uluslararası sistemdeki “farklı pozisyonunun değerini kanıtladığını” vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel: Hindistan, Güney Asya’daki en büyük ticari ortağımız
Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye'yi eski İstanbul kültürünü anlayan nesiller kurtaracak
Bakan Akar: Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'in siyasi içerikli iş ilanına tepki

Benzer haberler

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel: Hindistan, Güney Asya’daki en büyük ticari ortağımız

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel: Hindistan, Güney Asya’daki en büyük ticari ortağımız

Salgına karşı geliştirilen teknoloji bazı ülkelerde polis gözetimi için kullanılmış

Hindistan, Çin'le gerilimin yaşandığı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırdı

Hindistan nükleer kapasiteli uzun menzilli füze denemesi yaptı

Hindistan nükleer kapasiteli uzun menzilli füze denemesi yaptı
Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarının sonuncusunu da teslim aldı

Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarının sonuncusunu da teslim aldı
Çin-Hint askerleri arasındaki arbedenin eski görüntüleri sosyal medyada yayıldı

Çin-Hint askerleri arasındaki arbedenin eski görüntüleri sosyal medyada yayıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet