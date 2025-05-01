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Dünya

Trump'tan Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel" ticaret anlaşmaları olduğunu söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Trump'tan Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı

Washington

ABD Başkanı Trump, News Nation kanalındaki bir programa telefonla katılarak ekonomiyi değerlendirdi.

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Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel ticaret anlaşması" olduğunu doğrulayan Trump, öte yandan bu konuda herhangi bir "aceleleri" olmadığını söyledi.

Trump, "(Bu konuda) Sizden daha az acelem var. Onlar bizi istiyor, bizim onlara ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

ABD halkının gümrük tarifelerine yönelik endişeleri sorulduğunda ise Trump, "İnsanlar iki hafta bekleyebilir." dedi.

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