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Türkiye Karadeniz'den gelen soğuk havanın etkisine girecek

Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 18.12.2022
Türkiye Karadeniz'den gelen soğuk havanın etkisine girecek Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın ve salı günü Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Soğuk havayla birlikte Marmara'nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Kar yağışının salı günü Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

3 ilde hava sıcaklıkları

Türkiye'nin üç büyük ilinde gelecek üç günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olması tahmin ediliyor:

Ankara : 5/7, 0/4, -2/8

İstanbul : 7/8, 5/9, 7/11

İzmir : 12/14, 6/11, 6/13

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