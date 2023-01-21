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Türkiye, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını en güçlü şekilde lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılmasını "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleriyle kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 21.01.2023
Türkiye, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını en güçlü şekilde lanetledi

Ankara

Bakanlık, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Provokatif eylemin "bir nefret suçu" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsveç ve uluslararası toplum tedbir almaya davet edilerek "İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz." denildi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yaptı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştiren Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

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