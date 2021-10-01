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Türkiye ile Yunanistan'ın istişari görüşmelerinin 63. turu 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan'ın istişari görüşmelerinin 63. turunun, 6 Ekim'de Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Fuat Kabakcı   | 01.10.2021
Türkiye ile Yunanistan'ın istişari görüşmelerinin 63. turu 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasında yürütülen istişari görüşmelerin 63. turu 6 Ekim'de başkentte gerçekleştirilecek.

Görüşmelerin bir önceki turu 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 61. turu ise ocakta İstanbul’da düzenlenmişti.

Daha önce "istikşafi" nitelemesi kullanılan görüşmeler için "istişari" ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

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