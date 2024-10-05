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Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında anlaşma

Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında iki anlaşma imzalandı.

İrem Demir, Mustafa Hatipoğlu, Gülşen Çağatay  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında anlaşma

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk Başbakan Patrice Emery Trovoada'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Kabulün sonrasında iki ülke arasında işbirliğine yönelik anlaşma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Trovoada huzurundaki törende, güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji işbirliği alanlarında iki anlaşma imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyet Hükümeti Arasında Güvenlik ve Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması"nı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Dışişleri, İşbirliği ve Topluluklar Bakanı Gareth Haddad Do Espırıto Santo Guadalupe imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose Do Nascımento Carvalho De Rıo da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyet Hükümeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı"na imza attı.

Bakan Bayraktar: Ülkelerimiz arasında enerji işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sao Tome ve Prinsipe Başbakanı Sayın Patrice Emery Trovoada'nın huzurunda Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Jose Do NascimentoCarvalho De Rio ile ülkelerimiz arasında enerji işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladık. Mutabakat zaptı kapsamında offshore petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve elektrik sektörü alanlarında da iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Somali ile mevcut iş birliği kara sahalarında devam edebilir

Öte yandan, Bakan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni uğurlamadan önce Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirisaq Mohamed Omar ile görüştüklerini belirterek, "Gemimizin Somali denizlerinde gerçekleştireceği çalışmaların ayrıntılarını bir kez daha ele aldık. Mevcut işbirliğimizi kara sahalarında da sürdürme adına karşılıklı olarak yapabileceklerimizi değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

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Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında anlaşma

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