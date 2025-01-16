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Türkiye ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ve 10 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri ile 10 anlaşma imzalandı.

Mümin Altaş  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Türkiye ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesisine ilişkin bildiri ve 10 anlaşma imzalandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında stratejik ortaklık tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Moğolistan Yol ve Ulaştırma Bakanlığı arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Moğolistan Yol ve Ulaştırma Bakanı Borkhuu Delgersaıkhan imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarındaki anlaşmayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Moğolistan Sağlık Bakanı Munkhsaıkhan Togtmol imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Hükümeti arasında eğitim alanında işbirliği anlaşmasını, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Moğolistan Eğitim Bakanı Naranbayar Purevsuren imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşmasına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Moğolistan Kültür, Spor, Turizm ve Gençlik Bakanı Nomın Chınbat imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Moğolistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı arasında madencilik alanında niyet mektubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Moğolistan Orhun Vadisi Milli Parkı arasında Kardeş Park Uygulamasına ilişkin mutabakat zaptına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Odontuya Saldan imza attı.

Bakan Kurum ile Saldan, Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında ormancılık alanındaki işbirliği mutabakat zaptı ile çevre alanındaki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını da imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Başkanlığı ile Moğolistan Anti-Tekel Kurumu arasında rekabet politikası alanında işbirliği protokolüne Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ile Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren imza attı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Moğolistan Ulusal Radyo-Televizyon Kurumu arasında işbirliği protokolünü TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Moğolistan Ulusal Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü Gankhuyag Gerel imzaladı.

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