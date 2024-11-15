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Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de

Filistin'in Ramallah şehrinde 24 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Türkiye ile Filistin arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı mutabakat zaptı, kolluk eğitimi alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Taraflar, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla "eğitim ihtiyaç analizi" çalışması yapacak ve bu analiz doğrultusunda karşılıklı eğitim programları düzenleyecek.

Anlaşma çerçevesinde, her iki ülkenin eğitim ve öğretim kurumlarında kursiyerlere yıllık uygulama planlarına uygun eğitim hizmetleri sunulacak.

Mutabakatın uygulanmasında koordinasyon görevi ise Türkiye ve Filistin İçişleri bakanlıklarına verildi.

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