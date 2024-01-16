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Türkiye ile Angola arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tuğba Altun  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Türkiye ile Angola arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Ankara

Angola'nın başkenti Luanda'da 18 Ekim 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması" hakkındaki karar onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında gümrük mevzuatının uygulanması, gümrük suçlarının önlenmesi ve uluslararası ticarette arz zincirinin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

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