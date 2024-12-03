Türkiye, Güney Kore'de yaşanan gelişmeleri takip ediyor
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki gelişmelerin takip edildiğini belirterek, Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kalabalıktan uzak durmaları uyarısında bulundu.
Ankara
Güney Kore'de yaşanan gelişmelerin takip edildiği bildirilen paylaşımda, vatandaşlara günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edildi.
Paylaşımda, "Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 01037801266 numaralı nöbetçi telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür." bilgisi verildi.
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