Dolar
34.75
Euro
36.56
Altın
2,643.72
ETH/USDT
3,608.60
BTC/USDT
95,934.00
BIST 100
9,827.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Güney Kore'de yaşanan gelişmeleri takip ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki gelişmelerin takip edildiğini belirterek, Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kalabalıktan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Türkiye, Güney Kore'de yaşanan gelişmeleri takip ediyor

Ankara
Dışişleri Bakanlığı Destek sayfası, sosyal medya platformu X'te, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin notunu paylaştı.

Güney Kore'de yaşanan gelişmelerin takip edildiği bildirilen paylaşımda, vatandaşlara günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edildi.

Paylaşımda, "Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 01037801266 numaralı nöbetçi telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür." bilgisi verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Güney Kore'de yaşanan gelişmeleri takip ediyor
Zonguldak'ta ayı ve domuz sürüsü kameraya yansıdı
Bakan Fidan, Brüksel'de Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile Brüksel'de görüştü
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Türkiye, Güney Kore'de yaşanan gelişmeleri takip ediyor

Türkiye, Güney Kore'de yaşanan gelişmeleri takip ediyor

ABD: Güney Kore'deki gelişmeleri "derin bir kaygıyla" izliyoruz

ABD'de Güney Kore borsa yatırım fonları düşüşte

Güney Kore'de 2011'den sonra en yüksek doğum oranı eylülde kaydedildi

Güney Kore'de 2011'den sonra en yüksek doğum oranı eylülde kaydedildi
Güney Kore: Telegram, çocuk kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması için yetkili atadı

Güney Kore: Telegram, çocuk kullanıcıların yasa dışı içeriklerden korunması için yetkili atadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet