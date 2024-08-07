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Türkiye, Güney Afrika'nın UAD nezdinde açtığı davaya müdahillik başvurusuna ilişkin açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığınca, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı davaya Türkiye'nin müdahillik başvurusuna ilişkin "Ülkemizin Filistin konusunun adalet çerçevesinde çözümüne atfettiği önemin yansımasıdır." açıklaması yapıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Türkiye, Güney Afrika'nın UAD nezdinde açtığı davaya müdahillik başvurusuna ilişkin açıklama yaptı

Ankara

Bakanlık, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açtığı davaya Türkiye'nin müdahil olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail’in 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde yapılan başvuruyu ülkemiz sürecin başından itibaren takip etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Müdahillik imkanlarına yönelik titizlikle gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında Türkiye'nin davaya müdahil olma kararı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından 1 Mayıs 2024 tarihinde açıklandığı hatırlatılan açıklamada, "Bu süreçte Bakanlığımızın eşgüdümünde ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ve katılımlarıyla yürütülen kapsamlı hukuki çalışma sonrasında başvuruya ilişkin Müdahillik Beyanımız, UAD Statüsü’nün 63. maddesi kapsamında Soykırım Sözleşmesi’ne taraf ülke olarak, 7 Ağustos 2024 tarihinde Divan’a sunulmuştur." denildi.

Açıklamada, "Müdahillik kararımız, ülkemizin Filistin konusunun hukuk ve adalet çerçevesinde çözümüne atfettiği önemin yansımasıdır. İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini sağlayacaktır." değerlendirmesi yer aldı.

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