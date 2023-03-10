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Türkiye genelinde geçen ay 151 bin 416 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye genelinde geçen şubat ayında 151 bin 416 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden 3 milyar 591 milyon 484 bin 24 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Türkiye genelinde geçen ay 151 bin 416 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen şubat ayındaki 151 bin 416 gayrimenkul satış işleminden 3 milyar 591 milyon 484 bin 24 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Bu satış işlemlerinin 60 bin 426'sını konut, 26 bin 247'sini arsa, 46 bin 720'sini tarla, 6 bin 372'sini iş yeri ve geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

2023 yılı Şubat ayındaki işlem sayısı, 249 bin 852 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı 2023 yılı Ocak ayına göre yüzde 39 geriledi.

En çok satış işlemi yapılan ilk 10 il arasında 19 bin 710 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 10 bin 609 ile Ankara, 8 bin 777 ile İzmir, 6 bin 726 ile Antalya, 6 bin 237 ile Bursa, 5 bin 206 ile Konya, 4 bin 351 ile Tekirdağ, 4 bin 285 ile Kocaeli, 4 bin 163 ile Balıkesir ve 3 bin 452 ile Mersin takip etti.

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