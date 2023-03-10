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Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı

Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Toz taşınımı uyarısı

Rüzgarın, cumartesi yurt genelinde güney yönlerden lodos şeklinde kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, pazar günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Sıcaklıklar düşecek

Cumartesi yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Deprem bölgesinde hava durumu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde ise pazar gününden itibaren 5 gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, deprem bölgesindeki tüm illerde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesiden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, pazardan itibaren de Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Toz taşınımının, deprem bölgesindeki illerde cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımının sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırlayacağı meteorolojik tahmin raporlarının ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

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