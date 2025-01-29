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Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Ankara Bildirisi'nde birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteğini teyit etti.

Can Efesoy  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Ankara Bildirisi'nde, Azerbaycan'ın, Karabağ ve Doğu Zengezur'da mayından arındırma çalışmaları dahil yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunulmasının önemi yinelendi,

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