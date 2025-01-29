Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Ankara Bildirisi'nde birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteğini teyit etti.
Ankara
Ankara Bildirisi'nde, Azerbaycan'ın, Karabağ ve Doğu Zengezur'da mayından arındırma çalışmaları dahil yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunulmasının önemi yinelendi,
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