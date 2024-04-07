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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Ankara

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Hükümeti arasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamındaki Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

18 Ağustos 2022'de Bakü'de imzalanan ekli anlaşma, taraf devletlerin topraklarında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesi kapsamında gerçekleşecek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği hükümlerini ortaya koymayı amaçlıyor.

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