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Gündem, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

Türk Yıldızları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kapsamında Girne'de prova uçuşu gerçekleştirdi

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında prova uçuşu yaptı.

Utku Şimşek  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Türk Yıldızları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kapsamında Girne'de prova uçuşu gerçekleştirdi Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Girne

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen prova uçuşu kapsamında Girne semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'na Binbaşı Hasan Kocabaş liderlik etti.

Prova uçuşunu, Girne halkı da yakından takip etti.

Öte yandan, Türk Yıldızları'nın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamındaki ana gösteri uçuşu ise 20 Temmuz'da saat 18.00'de Girne semalarında yapılacak.

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