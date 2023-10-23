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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türk Kızılayın Gazze'deki aşevinde, yeniden sıcak yemek çıkarılmaya başlandı

İsrail'in saldırılarında aldığı hasar kısmen onarılan Türk Kızılayın Gazze'de bulunan aşevinde, yeniden sıcak yemek çıkarılmaya başlandı.

Selma Kasap  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Türk Kızılayın Gazze'deki aşevinde, yeniden sıcak yemek çıkarılmaya başlandı

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Türk Kızılayın, kaynakların tükenme noktasına geldiği Gazze'de yardım çalışmalarına yereldeki personelleri ve gönüllüleriyle devam ettiği belirtildi.

Gazze içerisinden temin edilen gıda malzemelerinin Filistin Kızılayı işbirliğiyle İsrail saldırılarının mağdur ettiği Gazze halkına ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Türk Kızılay, çatışmaların artmasıyla hizmet veremez hale gelen mevcut aşevini de tekrar faaliyete geçirdi. Gazze'de bulunan Kızılay aşevi, İsrail'in saldırılarında aldığı hasarın ardından kısmen onarılarak yeniden sıcak yemek çıkarmaya başladı. Türk Kızılayın Gazze içindeki aşeviyle her gün 500 aile için sıcak yemek desteği veriliyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Türk Kızılayın, Gazze içindeki yerel personeliyle savaş mağduru sivillere gıda desteği verdiği bildirildi.

Türk Kızılayın, yardımların Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi için de temaslarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye'den gönderilecek uçaklarla bölgeye acil sağlık malzemesi ve jeneratör desteği de sağlayacak olan Türk Kızılay, Gazze içindeki sivillerin artan ihtiyacını, hem Mısır'a ulaştırdığı insani yardım malzemeleriyle hem de bölgeden temin edeceği malzemelerle karşılayacak." bilgisine yer verildi.

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