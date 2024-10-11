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Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına beslenme desteği sağlıyor

Türk Kızılay, Lübnan'dan gemi yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarına sıcak yemek ve çeşitli ikramlarla beslenme desteği sunuyor.

Ömer Olcay  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına beslenme desteği sağlıyor

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savuma Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileriyle tahliyesi sağlananlara Mersin Limanı'nda da sıcak yemek ve ikramlar verildi.

Ayrıca Türk Kızılay, tahliye operasyonu için Beyrut Limanı'na gönderilen gemilerle gıda kolisi, hijyen seti ve barınma malzemeleri gibi acil yardım desteği ulaştırdı.

Lübnan'daki insani yardım ihtiyacının karşılanması ve ilgili paydaşlarla koordinasyon sağlanması amacıyla bölgede uzman ekipler de görevlendirildi.

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