Dolar
25.75
Euro
28.00
Altın
1,921.20
ETH/USDT
1,647.00
BTC/USDT
26,096.00
BIST 100
7,569.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’na katılıyor.
logo
Gündem

Türk Kızılay, Çanakkale'deki yangın ekipleri ile vatandaşlara yemek ve su dağıttı

Türk Kızılay, Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle bölgedeki vatandaşlara yemek ve su sağlıyor.

İsa Toprak  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Türk Kızılay, Çanakkale'deki yangın ekipleri ile vatandaşlara yemek ve su dağıttı

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'deki yangın bölgelerinde ilk andan bu yana sahada olan profesyonel ekipler ile 50 Kızılay gönüllüsü, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler ile bölgedeki vatandaşların yemek ve su ihtiyacını 11 mobil ikram aracıyla karşılıyor.

Türk Kızılay ekipleri ve gönüllüler, mobil ikram araçlarının bulunduğu noktalara gelemeyen ekiplerin de yanına giderek yemek, ayran ve su dağıtıyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki Beslenme Platformu üyeleri de bölgede Kızılay koordinesinde hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da İBB'nin iptal ettiği bazı minibüs hatlarına ring seferleri konuldu
İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü
Türk Kızılay, Çanakkale'deki yangın ekipleri ile vatandaşlara yemek ve su dağıttı

Benzer haberler

Türk Kızılay, Çanakkale'deki yangın ekipleri ile vatandaşlara yemek ve su dağıttı

Türk Kızılay, Çanakkale'deki yangın ekipleri ile vatandaşlara yemek ve su dağıttı

Sıcak hava kan bağışını düşürdü

TİKA ve Türk Kızılay, Irak’a kalkınma ve insani yardım alanlarında destek olmayı sürdürüyor

Türk Kızılay, yılda 30 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıyor

Türk Kızılay, yılda 30 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıyor
Türk Kızılay: Devrilme ihtimali bulunan mobilyaları mümkünse önce birbirlerine daha sonra duvara sabitleyin

Türk Kızılay: Devrilme ihtimali bulunan mobilyaları mümkünse önce birbirlerine daha sonra duvara sabitleyin
Türk Kızılay depremde tamirhanesi yıkılan Hataylı esnafa konteyner verdi

Türk Kızılay depremde tamirhanesi yıkılan Hataylı esnafa konteyner verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet