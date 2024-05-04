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Türk balıkçılarının yeni rotası Afrika ülkeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, KKTC, Fas, Ukrayna ve Azerbaycan gibi ülkelerin ardından 12 Afrika ülkesi, Endonezya, Panama ve Gürcistan ile balıkçılık alanında anlaşma yapmak için çalışıyor.

Mustafa Çalkaya  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Türk balıkçılarının yeni rotası Afrika ülkeleri

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, balıkçılık sektöründe dünyada adından söz ettiren Türkiye'de geçen yıl rekor bir üretim oldu.

Üretim ve avcılıkla 1 milyon tona yakın balık elde edildi. Levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada birinci sırada olan Türkiye, alabalık yetiştiriciliğinde ise ikinci sırada yer alıyor.

Türk balıkçıların başka ülkelerde de avcılık yapabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 ülke ile balıkçılık alanında işbirliği anlaşması yapıldı. KKTC, Fas, Ukrayna, Kongo Cumhuriyeti, Moritanya, Azerbaycan, Yemen, Fildişi Sahili, Gambiya, Gine Cumhuriyeti, Somali, Zambiya, Özbekistan, Venezuela ve Cezayir ile balıkçılık alanında anlaşma imzalandı.

Afrika ülkeleri başta olmak üzere 15 ülke ile balıkçılık sektöründe işbirliği yapmak için de görüşmeler devam ediyor. Bu çerçevede, Afrika ülkelerinden Gabon, Cibuti, Angola, Libya, Mauritius, Madagaskar, Komor Adaları, Cabo Verde, Sierra Leone, Ekvator Ginesi, Nijerya ve Senegal ile görüşmeler sürüyor. Ayrıca Endonezya, Panama ve Gürcistan'la da müzakereler devam ediyor.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı geçen yıl 1,6 milyar doları aştı

Öte yandan, Türkiye'nin su ürünleri ihracatı geçen yıl 1,6 milyar doları geçti. Söz konusu ürünlerde ihracat artışı devam ederken 5 yıllık dönemde yurt dışına toplam satış 6 milyar 418 milyon 335 bin doları buldu.

2023'te en fazla ihracat 323,3 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken bu ülkeyi 172,4 milyon dolarla İtalya, 154,8 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Bu arada, balıkçılık sektörünün daha iyi şartlara gelebilmesi için 2024-2028 döneminde ticari amaçlı su ürünleri avcılığında geçerli olacak düzenlemeler hazırlanıyor.

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Türk balıkçılarının yeni rotası Afrika ülkeleri

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