Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu" operasyonu kapsamında Hozat kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen 5 sığınağı tespit etti.
İmha edilen sığınaklarda 7 RPG-7 roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 kalaşnikof şarjörü, sırt çantası, ses kayıt cihazı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.