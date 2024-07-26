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Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çarptı

Tunceli'de kara yolundaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı.

Sidar Can Eren  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çarptı

Tunceli

Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli-Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü.

Kamyonet sürücüsünden durmasını isteyen Karaca, araçtan inip kurtarmak için yolun ortasındaki kuşa yöneldi.

Bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaca’yı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Karaca, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çarptı
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