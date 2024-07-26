Tunceli’de yoldaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan kişiye kamyon çarptı
Tunceli'de kara yolundaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan işçi, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı.
Tunceli
Kentteki bir elektrik firmasında çalışan 41 yaşındaki Cihan Karaca, Tunceli-Pertek kara yolunda kamyonetle seyir halindeyken yolda yaralı bir kuş olduğunu gördü.
Kamyonet sürücüsünden durmasını isteyen Karaca, araçtan inip kurtarmak için yolun ortasındaki kuşa yöneldi.
Bu esnada kara yolunu kullanan bir kamyon Karaca'ya çarptı.
Tunceli'de kara yolundaki yaralı kuşu kurtarmaya çalışan 41 yaşındaki işçi Cihan Karaca, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı https://t.co/65cBscJs0n pic.twitter.com/3M3J1UWnvL— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 26, 2024
İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karaca’yı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Karaca, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.