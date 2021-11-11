TRT World'un hazırladığı 'The Factory' belgeseli izleyici karşısına çıkıyor
Başarısız bir Fransız istihbarat operasyonunun hikayesinin anlatılacağı belgesel, 12-13 Kasım'da TRT Haber, TRT World ve TRT Arabi olmak üzere 3 kanalda ekranlara gelecek.
İstanbul
TRT World tarafından iki yıl boyunca yarım milyon belgenin titizlikle incelenmesiyle hazırlanan "The Factory" (Fabrika) adlı belgeseli, Paris saldırılarının 6. yıl dönümü olan 12-13 Kasım'da TRT Haber, TRT World ve TRT Arabi olmak üzere 3 kanalda izleyiciyle buluşacak.
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Belgesel, Fransız şirket Lafarge Çimento Fabrikası'nın Fransız istihbarat kurumlarının kontrolü altında terör örgütleriyle iş birliği yaptığını, DAEŞ ve PKK olmak üzere terör örgütlerine 10 milyonlarca dolar aktarıldığını belgelerle anlatıyor.
How did the Lafarge cement factory in Syria finance Daesh while being used as a cover by the French intelligence services?— TRT World (@trtworld) November 6, 2021
Watch the first part of our investigative series, ‘the Factory’, on November 12th, 18:00GMT on TRT World pic.twitter.com/VuLW09PFsK
Suriye Savaşı'nın karanlık noktalarını da aydınlatan belgeselde, Fransız çimento devi Lafarge'ın kimin yönlendirmesi ile Suriye'de kalma kararı aldığı, Avrupa Birliği fonlarının Fransız istihbarat kurumlarının bilgisi ve onayı dahilinde nasıl DAEŞ ve PKK'ya aktarıldığı, Fransız siyasetçilerin ve istihbarat kurumlarının Lafarge'ı adli ve idari soruşturmadan kurtarmak için attığı adımlar detayları ile ele alınıyor.
Belgeselde, eski Fransız Dış İstihbarat Kurumu Başkanı Alain Julliet, eski Maliye Bakanı Michel Sapin, Fransa'nın eski Suriye Büyükelçisi Michel Duclos, Fransız Milletvekili Gerard Bapt, Fransız istihbarat ve güvenlik uzmanları, Lafarge şirketinin ve mağdurlarının avukatları ile Paris saldırılarının mağdurlarının röportajlarına da yer verilecek.
Sadece istihbarat kurumlarının değil, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere birçok devlet kurumunun ve kurumların üst düzey yöneticilerinin Suriye'de 2012-2016 arasında Lafarge Çimento Fabrikası aracılığıyla terör örgütlerinin fonlandığından haberdar olduğunu ortaya çıkaracak olan yapımda, bahsedilen dönemde Ekonomi Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Emmanuel Macron'un da fonlamalardan haberdar olduğu diplomatik notlarla ispatlanacak.
TRT World Özel Haberler ve İçerikler Birimi tarafından hazırlanan belgeselin yönetici prodüktörlüğünü ve yönetmenliğini Abdulkadir Karakelle üstlenirken, prodüktörlüğünü Ömer Faruk Tunç ve görüntü yönetmenliğini Güray Ervin gerçekleştirdi.
Başarısız bir Fransız istihbarat operasyonunun hikayesinin anlatılacağı "The Factory" belgeseli, 12-13 Kasım'da TRT Haber ile TRT World'de saat 21.00'de, TRT Arabi'de ise saat 23.00'de ekranlara gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.