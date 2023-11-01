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TRT Çocuk, 15. yılında sevilen yapımlarının yeni bölümlerini ekrana getiriyor

TRT Çocuk 15. yılında, ilgiyle takip edilen ve sevilen içeriklerinin yeni bölümlerini izleyicilere sunacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
TRT Çocuk, 15. yılında sevilen yapımlarının yeni bölümlerini ekrana getiriyor

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, çocuğun olduğu her alanda var olmak için içerik yelpazesini genişletme hedefini sürdüren kanalda, "Eymen ile Çimen", "Aybek", "Bulmaca Kulesi", "Babamın Gölgesi 1918", "Hazine Takipçileri", "Dedektif Reptır" ile "Dennis ve Gnasher"ın yeni bölümleri, bugünden itibaren ekrana gelecek.

Eymen ile Çimen'in yeni bölümleri hafta içi her gün 9.45'te yayınlanırken Aybek'in yeni bölümleri 11.45'te ekranda olacak.

Üç yakın arkadaş Can, Mert ve Aslı ile Lugit'in maceralarının anlatıldığı Bulmaca Kulesi'nin yeni bölümleri ise hafta içi her gün saat 14.35'te izleyiciyle buluşacak.

Kurtuluş Savaşı'na doğru giden bir milletin göğüs gerdiği zorluklar ve milli dayanışma ruhunun tasvir edildiği Babamın Gölgesi'nin yeni bölümleri de hafta içi her gün 15.30'da sunulacak

Hazine Takipçilerinin yeni bölümü hafta içi her gün 18.05 ve 20.30'da, Dedektif Reptır'ın yeni bölümleri ise 4 Kasım'dan itibaren her hafta sonu saat 14.20'de izlenebilecek.

Dennis ve Gnasher'in yeni bölümleri ise 4 Kasım itibarıyla her hafta sonu 17.40 ve 20.30'da izleyiciyle buluşacak.

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