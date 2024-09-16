Dolar
34.00
Euro
37.87
Altın
2,584.80
ETH/USDT
2,301.30
BTC/USDT
58,484.00
BIST 100
9,606.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarında bu yıl yoğun gurbetçi trafiği yaşandı.

Salih Baran  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu

Edirne

Alınan bilgiye göre, 22 Haziran-15 Eylül arasında "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemde Trakya'daki sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu trafiği gerçekleşti

Bu yıl gurbetçi sezonunda Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy'de 691 bin 891 binek araç, 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu.

2019 yılında 2 milyon 191 bin yolcunun giriş yaptığı sınır kapılarında, 2020'de Kovid-19 salgınının da etkisiyle bu sayı 771 bine kadar düşmüştü.

Ancak salgının etkisi sonrasında gelişler artarak devam etti. 2021 yılında 1 milyon 762 bin, 2022'de 2 milyon 489 bin, geçen yıl da 2 milyon 720 bin 35 kişi gelmişti.

Hem araç hem de yolcu girişleri her sene olduğu gibi bu yıl da en çok Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti
Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi
İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin mezarına ziyaretler sürüyor
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada yaralanan çalışanlar yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu

Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu

İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet