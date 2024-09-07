Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,294.40
BTC/USDT
54,666.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
logo
Gündem

Trafik kazasında yaralananlara yardım için gelen kişi otomobil çarpması sonucu öldü

Samsun'un Ladik ilçesinde trafik kazasında yaralananlara yardım etmek isteyen kişi, başka aracın çarpması sonucu öldü, 4 kişi de yaralandı.

İlyas Gün  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Trafik kazasında yaralananlara yardım için gelen kişi otomobil çarpması sonucu öldü

Samsun

Mehmet Akbıyık yönetimindeki 55 HV 565 plakalı kamyonet, Karayolları Bakımevi Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Elif Güger idaresindeki 55 AEY 621 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görerek olay yerine giden Samet Bal (20), yaralılara yardım etmek istedi.

Bu sırada arkadan gelen Remzi Cesur yönetimindeki 34 UP 8113 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlarla Bal'a çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsüyle aynı araçta bulunan Ayşenur Akbıyık, Yasemin Akbıyık ve Mehmet Çelebi Akbıyık'ın yanı sıra Samet Bal yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki Havza ve Kavak Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Bal, müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Vatandaşlarımız bildiğini, duyduğunu, gördüğünü 112'yi arayıp söylesin
Türkiye ve Kazakistan, genişletilmiş stratejik ortaklık ilişkilerini derinleştirmeye devam edecek
Erzurum'a "zorunlu iniş yapan" yolcular için Hindistan'dan yeni uçak geldi
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim'deki dede evine Türk bayrakları asıldı

Benzer haberler

Trafik kazasında yaralananlara yardım için gelen kişi otomobil çarpması sonucu öldü

Trafik kazasında yaralananlara yardım için gelen kişi otomobil çarpması sonucu öldü

Bursa'da minibüsün köprüden dere yatağına düştüğü anlar kamerada

Samsun Bafra Sera OSB'de ilk fideler toprakla buluşturuldu

Bakan Kacır: (OSB yönetmeliği değişikliği) Hedefimiz sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandırmak

Bakan Kacır: (OSB yönetmeliği değişikliği) Hedefimiz sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandırmak
Kızılırmak'a girerek çevre kirliliği oluşturan otobüsün firmasına 464 bin 585 lira ceza

Kızılırmak'a girerek çevre kirliliği oluşturan otobüsün firmasına 464 bin 585 lira ceza
Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet