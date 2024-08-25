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Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta hizmete açılacak

Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları ile bağlantı yolunun 27 Ağustos'ta düzenlenecek törenle hizmete açılacağı bildirildi.

Arife Yıldız Ünal  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta hizmete açılacak

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Ağustos'ta Trabzon'da havalimanının yeni hizmet binaları ile bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.

İki bakan, açılışın ardından şehrin doğal güzelliklerinden Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkuru ve Hıdırnebi Yaylası’nda incelemelerde bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, modernize edilen hizmet binalarıyla Trabzon Havalimanı'nın kapasitesini artırırken yolculara daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Trabzon'un zengin kültürel ve doğal kaynaklarının ulaşım projeleriyle buluştuğunda şehrin cazibesini daha da artıracağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım projelerimizle hem Trabzon'un ekonomisine hem de turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz. Yeni havalimanı tesislerimiz, şehrimizin daha fazla ziyaretçi çekmesine ve ticaretin gelişmesine olanak tanıyacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun."

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