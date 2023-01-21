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TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı

İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'nde 4 yıl önce meydana gelen heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibi, AFAD koordinasyonunda TOKİ tarafından yapılan müstakil evlere kavuşmak için gün sayıyor.

Tezcan Ekizler   | 21.01.2023
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

Eğridere Mahallesi'nde 2019'da yaşanan heyelanda 34 ev ve 1 cami hasar gördü. Afetten etkilenen binalar AFAD ekipleri tarafından boşaltılırken, mahalledeki 248 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanlığınca "afete maruz bölge" ilan edildi.

TOKİ tarafından heyelanda evleri zarar gören vatandaşlar için bir yıl önce Yukarı Eğridere Mahallesi'nde çelik konstrüksiyondan tek katlı ve bahçeli 34 evin yanı sıra mescit ve şadırvan yapılması için çalışmalara başlandı.

Belirlenen sürede evlerin, mescidin ve şadırvanın inşaatı tamamlandı, alandaki peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.

"Depreme dayanıklı"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AA muhabirine, heyelanın ardından devletin tüm kurumlarının vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

AFAD olarak Eğridere'de yapılan heyelan konutlarını yakından takip ettiklerini belirten Muhcı, "Vatandaşlarımızın evleri son aşamaya getirilmiştir. Önümüzdeki hafta 24 Ocak itibarıyla kuraları çekilecek. Çok kısa bir süre içinde de evlerinin anahtarları teslim edilerek, yeni yuvalarına kavuşacaklar." dedi.

Muhcı, 95 metrekarelik evlerin 2+1 olarak yapıldığını ifade etti.

Vatandaşlara evlerin anahtar teslimi verileceğini anlatan Muhcı, "Tek tip yapılan bir proje. Depreme son derece dayanıklı. İçinde vatandaşlarımızın konforu da düşünüldü. Hak sahibi vatandaşlar evleri gördükleri zaman, şu ana kadar aldığımız tüm dönüşler olumlu. Evleri beğeniyorlar, şekil, konum ve iç dizayn itibarıyla ihtiyacı tamamlayacak şekilde yapıldı." diye konuştu.

"Herkes burada elini taşın altına koydu"

Mahalle muhtarı Hüseyin Şeker de heyelanın ardından çok sıkıntı çektiklerini, gelecek hafta evlerin kura çekimi yapılacağı için mutlu olduklarını belirtti.

Evlerin bir yıllık sürede yapıldığını vurgulayan Şeker, "Evler güzel, zemin sağlam, hayırlı olsun, devletimiz bizim için seferber oldu." dedi.

Mahalle sakini Ahmet Yalın ise heyelanda evinin zarar gördüğünü anlattı.

Evlerin tamamlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yalın, "Evlerimiz güzel oldu. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

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